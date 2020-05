Arthur alla Juventus, parla la madre del giocatore

Man mano che ci avviciniamo all’estate continuano a crescere le voci di mercato. I nomi caldi sono sicuramente quelli di Lautaro Martinez, Timo Werner e Arthur. Il centrocampista brasiliano ha attirato eccome le attenzioni della Juventus, anche se il Barcellona non sembrerebbe intenzionato a lasciarlo andare. Secondo Transfermarkt il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 56 milioni di euro, una cifra che in un calcio colpito dal virus potrebbe far demordere i bianconeri.

Parla la madre

Già nei giorni scorsi il centrocampista aveva velatamente dichiarato la sua volontà a rimanere al Camp Nou ed ora anche la madre gela la Juventus: “Arthur è felice a Barcellona“. Un tweet che potrebbe spegnere di fatto i sogni di mercato dei bianconeri che però non mollano nemmeno Sandro Tonali. Per quanto riguarda il baby gioiello del Brescia la Juventus deve fare i conti con l’Inter e proprio con il Barcellona.