Atalanta, Gomez: “Ripresa del campionato? Allenarsi con 30 gradi sarà dura…”

La Serie A, attualmente sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus, potrebbe tornare in campo a fine maggio per concludere il torneo in estate. Dell’ipotesi, nel corso di una videoconferenza trasmessa in diretta sul canale Facebook di Perform, ha parlato il giocatore dell’Atalanta Alejandro Gomez.

DIFFICOLTA’ – “Dopo più di due mesi senza neanche una partitella, sarà dura quando torneremo a lavorare sul campo. Se si dovesse tornare a giocare, sarà difficile allenarsi in estate con 30 gradi, non ci siamo abituati. Adesso mi sono attivato per un progetto con persone che lavorano a Barcellona e che coinvolge giocatori di tuttoil mondo, tra un po’ di tempo ne sapremo di più. Spero che gli uomini possano uscire da questo problema con maggiore consapevolezza e intelligenza”.

