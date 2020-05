Balotelli, contrasti col Brescia? “Basta scrivere put*****e”

Mario Balotelli rompe il silenzio. L’attaccante del Brescia che, per la verità, mai era sparito quantomeno dai social, torna a parlare, in qualche modo, di calcio. Lo fa rispondendo alle recenti notizie che erano apparse sul suo conto in merito a presunti contrasti con il club bresciano dovuti al suo mancato ritorno al centro sportivo per gli allenamenti.

Balotelli: messaggio social

“Balotelli è sparito”, questo uno dei titoli maggiormente utilizzati dai media nelle scorse ore per definire la situazione di Super Mario. Il centravanti, secondo i rumors, non si stava presentando al centro sportivo del Brescia come i suoi compagni e si stava allenando ancora a livello individuale. Cosa possibile ma che non ha certo provocato una buona reazione del giocatore che non ha gradito l’aver associato il suo mancato ritorno sul campo a presunti contrasti con il patron Cellino e la società. Ecco quindi la sua risposta, rigorosamente via social, apparsa sulla sua pagina Instagram: “Smettetela di scrivere puttanate”, ha scritto Balotelli senza mezze misure. Non una smentita, ma sicuramente uno sfogo comprensibile visto il suo rapporto speciale con la città del suo cuore. In attesa di chiarimenti vedremo cosa farà Super Mario… Lui c’è, non è sparito, e si fa sentire.

Brescia, tanti giocatori piacciono alle big

Ma non solo Balotelli. Il futuro di tanti calciatori del Brescia resta in bilico. Primo su tutti: Sandro Tonali. Il centrocampista è l’uomo mercato delle Rondinelle con offerte e apprezzamenti in Italia e all’estero. Sul gioiellino anche Juventus e Inter. Ma come lui anche altri due calciatori sarebbero finiti nel mirino di qualche big. Ad esempio iil Napoli starebbe pensando al portiere Jesse Joronen e al difensore Andrea Cistana. Gli azzurri preparano l’assalto ai gioielli bresciani.