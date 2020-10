Bologna-Cagliari streaming e diretta, dove vedere il match oggi

Bologna-Cagliari si gioca questa sera sabato 31 ottobre 2020 alle 20.45 per la sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Tutto pronto per la partita tra la formazione di Sinisa Mihajlovic e quella di Eusebio Di Francesco che si aggiunge ad altri tanti eventi di questo weekend.

Bologna-Cagliari, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per le due squadra chiamate a fare punti per confermare la propria forza in campionato. Il Bologna si affiderà a Skorupski in porta; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey in difesa; Schouten, Svanberg a fare da diga in mezzo al campo; Orsolini, Soriano e Barrow agiranno alle spalle di Palacio.

Il Cagliari conferma la squadra vittoriosa nell’ultimo turno contro il Crotone. Cragno tra i pali; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis in difesa; Marin, Rog in mediana; Nandez, Joao Pedro, Sottil a sostegno di Simeone.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Bologna-Cagliari si disputerà, come detto oggi sabato 31 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, a porte chiuse. La gara avrà inizio alle ore 20.45.

Il posticipo del sabato sera tra Bologna-Cagliari sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4 o a dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per coloro che hanno sottoscrito l’offerta Sky-DAZN. Gli abbonati alla tv satellitare, inoltre, potranno vederla in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

La telecrona della partita sarà curata da Stefano Borghi con il commento tecnico di Dario Marcolin.

