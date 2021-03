Cagliari, Ceppitelli: “Salvezza? C’è convinzione di farcela. Dopo il Covid non sentivo più la stessa forza”

Interessante intervista rilasciata a L’Unione Sarda da parte del difensore del Cagliari Luca Ceppitelli che ha parlato dei temi caldi della stagione rossoblù. Dalla lotta salvezza al cambio mister, fino alla dura realtà del Covid e il futuro…

Ceppitelli: Covid, salvezza e futuro

“La classifica del Cagliari e la salvezza? Sicuramente la situazione preoccupa, ma abbiamo la forza per venirne fuori, siamo esperti e c’è la convinzione di farcela“, ha detto Ceppitelli. “La sconfitta di La Spezia ha complicato le cose, ma daremo il massimo per rimediare. Dobbiamo ritrovare la strada in fretta. Ci sono giocatori di carattere e anche umili, vi assicuro che dai più titolati arriverà la spinta decisiva. Siamo pronti a lottare. Dobbiamo giocare tutte le gare con la stessa carica. Non ci possiamo permettere di sbagliare, con gli errori e gli approcci sbagliati dovremmo aver chiuso”.

Dal cambio di mister sono già arrivati dei risultati. Il difensore parla in questo modo di Semplici: “Di Francesco ha un’idea di gioco precisa, ma faticavamo a trovare la quadratura con le nostre caratteristiche. La bravura di Semplici sta nel cogliere i segnali che arrivano dalla squadra e cercare di far rendere tutti al meglio. Ha un carattere incisivo e infonde fiducia”.

Un pensiero anche alla sua situazione personale con una stagione iniziata in salita a causa del Covid: “È iniziata col piede sbagliato, tutto l’avvio è saltato per colpa del Covid. E quando stai fuori per tanto tempo, è dura rientrare in squadra. Il virus lascia il segno, per oltre un mese non sentivo più la stessa forza, non avevo la sensazione di benessere. È stata durissima”.

Sul futuro: “Non so dove chiuderò la mia carriera, ma mi sento sempre più fiero di essere a Cagliari”, ha ammesso Ceppitelli. “Io mi sento sardo a tutti gli effetti. Il rinnovo? Ne abbiamo parlato, sicuramente torneremo a farlo, ma oggi siamo tutti concentrati sul nostro difficile momento”.

