Cristiano Ronaldo, il gesto che ha sorpreso tutti durante Juventus-Udinese

Una domenica da ricordare quella di Cristiano Ronaldo e della Juventus. 3-1 all’Udinese davanti al pubblico di Torino e l’aggancio all’Inter in vetta alla classifica. Tre punti d’oro, ma anche un bel gesto non passato inosservato da parte del portoghese.

Non parliamo della doppietta del bomber numero 7, bensì della fascia di capitano ceduta a Blaise Matuidi. Cristiano Ronaldo ha ricevuto la fascia da Higuain nel momento del cambio. Lo stesso Pipita, a sua volta, la aveva ricevuta da Bonucci. Il portoghese, però, anziché infilarsela al braccio ha preferito darla al centrocampista. Un gesto che lo stesso francese ha apprezzato parecchio come evidenziato da un caloroso abbraccio con CR7 in campo e un messaggio social pubblicato pochi istanti dopo la fine della gara.

LE PAROLE DI CRISTIANO RONALDO