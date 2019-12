Davide Ancelotti saluta Napoli: “Grazie a chi ci è sempre stato vicino”

Si conclude l’esperienza di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Il tecnico azzurro è stato esonerato dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro il Genk che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale. Il figlio di Carlo e vice allenatore, Davide Ancelotti, ha voluto ringraziare comunque il club e la città per l’affetto ricevuto in questo anno. Ecco le sue parole: “Grazie a tutti i dipendenti della SSC Napoli. Grazie ai giocatori. Grazie a tutti quei tifosi che ci sono sempre stati vicini. Grazie alla città che ha visto nascere i miei figli”.