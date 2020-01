De Roon e il ‘Dolly Parton Challenge’ ironico dopo la vittoria sul Torino: “A nessuno importa. Abbiamo vinto 7-0…”

Una prova sublime quella messa in scena dall’Atalanta sul campo del Torino. Una gara senza discussione e un 7-0 ai granata che scrive la storia. La Dea di Gian Piero Gasperini ha trovato tre punti eccezionali mandando nel baratro la squadra di Mazzarri.

Sui social sono stati tanti i messaggi di complimenti per e da parte dei giocatori. Tra questi, anche uno molto particolare ad opera del centrocampista Marten de Roon, non nuovo a messaggi social molto divertenti. Prendendo spunto dal tormentone del ‘Dolly Parton Challenge’, l’olandese ha voluto ironizzare: “Abbiamo vinto 7-0, a nessuno importa come mi faccio vedere su Linkedin”. Nell’immagine, che dovrebbe vedere quattro scatti sui vari social network (Linkedin, Facebook, Instagram e Tinder), ecco la scritta: “Please stop this meme”. Evidentemente a de Roon non piace troppo questa nuova moda e ha voluto dire la sua dopo la prova spettacolare della sua squadra…

