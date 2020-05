Genoa, Preziosi: “Terminare la stagione è la soluzione migliore”

Nei mesi di lockdown si è parlato molto del destino dei campionati di A, B e C. Il Coronavirus ha costretto il mondo dello sport alla paralisi e ora, piano piano, sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel, almeno per le squadre del massimo campionato. Parecchie rose di Serie A sono tornare ad allenarsi individualmente dopo che i giocatori si sono sottoposti ai test medici. Come prevedibile è stato riscontrato anche qualche caso di positività, ma tutti i contagiati stanno bene. Dal 18 maggio inoltre è probabile che le squadre tornino ad allenarsi in gruppo, ma tutto dipenderà dalle modifiche che verranno apportate sul protocollo stilato dal CTS. Nel frattempo le società continueranno con gli allenamenti individuali fino a nuovo ordine.

Le parole di Enrico Preziosi

Nel frattempo anche il presidente del Genoa Preziosi ha voluto dire la sua riguardo alla ripresa: “Stiamo verificando le condizioni di salute dei calciatori in attesa del protocollo, ma da lunedì cominceremo ad allenarci. Bisogna capire in quali condizioni si potrà ripartire, gli allenamenti individuali hanno tante limitazioni, ma siamo comunque pronti. Sarebbe la soluzione migliore – ha spiegato Preziosi – e risolveremmo tantissimi problemi. Ad esempio con i broadcaster, evitando anche problemi alla Figc per quanto riguarda i verdetti e le retrocessioni. Una fotografia chiara, e certa, che può arrivare solo scendendo in campo“. Queste le sue parole ai microfoni di Gr Parlamento. Inizialmente il numero uno del Genoa non sembrava convinto della ripartenza, salvo poi cambiare idea come fatto anche dal collega Massimo Cellino. Ora si attende solamente il via libera del governo. La speranza dei presidenti di Serie A è quella di iniziare entro la prima settimana di giugno come deciso in Inghilterra per la Premier League.

