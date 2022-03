Genoa, Spors sorpreso da Blessin: “Suo carattere ha conquistato i calciatori”

Le parole del general manager del Grifone

BLESSIN E SALVEZZA - "Sapevamo che il suo stile di gioco sarebbe stato perfetto per la squadra, anche grazie al suo carattere molto positivo che permette di conquistare i giocatori", ha esordito Spors . "Ovviamente il modo in cui lo ha fatto ci ha stupiti in positivo. Siamo molto fiduciosi che possa avere successo qui e siamo molto felici per le sue prime settimane al Genoa". Sulla gara contro il Torino di oggi: "Vediamo che la nostra squadra sta migliorando sempre di più nello stile di gioco e sta aumentando la fiducia, soprattutto dopo la partita con l’Atalanta. Siamo ottimisti di poter finalmente conquistare una vittoria contro il Torino . Stiamo lavorando tutti insieme nella stessa direzione e riusciremo a essere più incisivi sotto porta.

DIRIGENZA E AMBIENTE - "La scelta di Arenz come responsabile area scouting? Abbiamo scelto lui perché è tra i massimi esperti nell’analisi dei giocatori che sono adatti al nostro stile di gioco. Ha un’ottima educazione calcistica, ci conosciamo da tempo e ha lavorato in ambienti internazionali e in diversi paesi, come nel gruppo Red Bull. Parla fluentemente 6 lingue, sa lavorare in diversi Paesi, in particolare ha già avuto un’esperienza in Italia lavorando per il Milan. Siamo molto felici che si sia unito a noi". E a livello personale: "Mi piace molto Genova, sono molto felice qui. Ho trovato una casa con un bel giardino, mi sento molto a mio agio con la mia famiglia, piace molto anche a loro. Oltre a lavorare sodo nel calcio, ci godiamo molto la vita a Genova".