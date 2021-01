Il Milan si rialza: 2-0 al Torino e altro turno in vetta alla classifica

Dopo il tonfo contro la Juventus, il Milan torna a sorridere. I rossoneri conquistano tre punti ai danni del Torino, che servono a mantenere la vetta della classifica davanti all’Inter e agli stessi bianconeri. Insomma, la perdita dell’imbattibilità sembra ormai un ricordo lontano. I granata, invece, vengono riassorbiti dalla zona retrocessione, complice la vittoria del Genoa sul Bologna.

IL MATCH

La sconfitta contro la Juventus non sembra aver minato le certezze del Milan. I rossoneri iniziano pressando il Torino e per poco non trovano il gol con un errore nel rinvio di Sirigu. Ma la rete del vantaggio è solo questione di tempo. Al 25′ Theo Hernandez avanza palla al piede prima di servire Brahim Diaz, che a sua volta trova Leao. L’attaccante arriva davanti al portiere e non sbaglia. Passano undici minuti e arriva il raddoppio, stavolta su rigore. Kessie dagli undici metri non sbaglia. Sul finire del primo tempo Belotti colpisce la traversa e fa sperare il Torino. Nella ripresa il Var cancella un rigore al Toro, che però non riesce a rendersi pericoloso.