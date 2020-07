Inter-Bologna streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Inter-Bologna si gioca oggi 5 luglio alle 17.15 a San Siro per la 30^ giornata di Serie A. Nerazzurri a caccia di punti per avvicinarsi a Lazio e Juventus. Ospiti col sogno Europa e tanta voglia di continuare a stupire. Ci si attende una gara scoppiettante.

Inter-Bologna, le probabili formazioni

Formazioni quasi certe per entrambi gli allenatori. L’Inter di Antonio Conte è pronta a schierarsi con Handanovic in porta, Godin, De Vrij, Bastoni in difesa. Candreva e Ashley Young sulle corsie laterali. Barella con Brozovic in mezzo che dovrebbe aver recuperato da problema fisico. Eriksen a sostegno di Lukaku e Lautaro Martinez anche se l’arma Sanchez ha qualche chance di strappare il posto al Toro. Mihajlovic schiererà il Bologna con Skorupski tra i pali; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks in difesa. L’ex Medel con Schouten in mezzo; Orsolini, Soriano e Sansone in sostegno dell’unica punta Barrow.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

Sarà Dazn a trasmettere la sfida Inter-Bologna in diretta streaming. La gara sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console da gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida tra Inter-Bologna, inoltre, potrà essere vista anche sul canale satellitare Dazn1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn. Gli utenti Dazn con un abbonamento Sky, inoltre, potranno seguire il match in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita tra nerazzurri e rossoblù potrà essere vista in diretta live anche attraverso i dispositivi mobili quali smarphone e tablet, basterà scaricare l’applicazione e selezionare l’evento dal menu. La telecronaca della gara con fischio d’inizio alle 17.15 sarà curata da Massimo Callegari, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

