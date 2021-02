Juventus-Crotone diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Crotone si gioca oggi, lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 20.45 per il Monday Night di Serie A che chiuderà la 23^ giornata di campionato. Bianconeri che proveranno a sfruttare lo stop del Milan e della Roma per guadagnare punti preziosi in ottica classifica. Ospiti che cercano di avvicinarsi alle avversarie per la lotta salvezza.

Juventus-Crotone, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per Andrea Pirlo, mister della Juventus, e per Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone. Le due squadre dovrebbero affidarsi rispettivamente a uffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo, per quanto riguarda i bianconeri; a Cordaz; Rispoli, Magallan, Golemic, Reca; Molina, Petriccione, Vulic; Messias; Ounas, Di Carmine, invece per i calabresi.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Rispoli, Magallan, Golemic, Reca; Molina, Petriccione, Vulic; Messias; Ounas, Di Carmine.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Crotone, match valido per la 23^ giornata della Serie A 2020/21, si giocherà oggi, lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 20.45. Sede l’Allianz Stadium di Torino, ovviamente a porte chiuse per le restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus. Per seguire Juventus-Crotone in tv live occorrerà essere abbonati a Sky. Sarà infatti questa l’emittente che trasmetterà l’evento di Serie A questa sera. I canali di riferimento per il match saranno Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Massimo Ambrosini.

Per seguire la gara tra i bianconeri e i calabresi in diretta streaming, invece, lo si potrà fare attraverso Sky Goche permetterà agli appassionati di vedere la partita live. Il servizio è fornito appunto da Sky ed è riservato agli abbonati. Lo si può utilizzaree via app su vari dispositivi mobili come smartphone o tablet, oppure anche su pc o notebook.

L’alternativa è invece Now TV che offre in streaming il meglio della programmazione Sky. Basterà andare sul sito e acquistare uno dei pacchetti proposti che includa la Serie A.