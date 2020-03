Lecce, Lapadula: “La gente qui vive di calcio, l’ideale per me. Il blitz al San Paolo la vittoria più bella”

Mentre il futuro del campionato, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane un’incognita, l’attaccante del Lecce Gianluca Lapadula ha parlato nel corso di una diretta Instagram.

LECCE – “In estate avevo ricevuto due o tre offerte, ma Lecce è stata la soluzione che mi ha convinto di più, per tanti aspetti: il progetto della società, la presenza di un allenatore preparato come Liverani e la piazza che vive di calcio, l’ideale per me in quel momento. La vittoria più entusiasmante? Quella contro il Napoli al San Paolo: tre punti fondamentali ottenuti su un campo difficilissimo. Siamo riusciti a vincere sfuttando al meglio le nostro caratteristiche, giocando da grande squadra. Qui adesso c’è un entusiasmo fuori dal comune: i tifosi cantano dal primo al novantesimo, fanno la differenza”.

