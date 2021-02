Napoli, Gattuso: “Sento la fiducia del gruppo. Peccato per i tre punti con lo Spezia…”

Il Napoli fa l’impresa: battuta la Juventus per 1-0. Decisivo un rigore di Insigne, che si riscatta dopo l’errore in Supercoppa italiana. Gli azzurri agganciano così Roma e Lazio in classifica.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico Gennaro Gattuso analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Il Napoli era in grandissima difficoltà. La Juve meritava qualcosa in più, ma siamo stati bravi a soffrire per non prendere gol. Ci voleva questa vittoria per il morale. Siamo corti e ci sono tante partite. Quest’anno gli attaccanti non sono mai stati a disposizione. Se siamo attaccati alla vetta è merito dei ragazzi. Ci mancano i tre punti contro lo Spezia. Ci mancano altri punti. Abbiamo regalato altre gare, ma dobbiamo anche ricordare le assenze di questi mesi. Mai avuto dubbi su questo gruppo, altrimenti me ne sarei andato. Senza la fiducia dei giocatori avrei lasciato perdere. Ora bisogna guardare avanti. Bisogna essere bravi a non piangerci addosso. Speriamo di recuperare gente. Nelle ultime gare abbiamo commesso troppi errori, ma stiamo lavorando sulla fase difensiva. Mi piace essere giudicato per quello che faccio. Non mi piace quando vengo attaccato sul personale. Se penso che sono scarso, va bene… Non c’è problema”.