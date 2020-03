Parma, Faggiano: “Ripresa? Forse qualcuno non si è ancora accorto che siamo una delle città più colpite…”

Il futuro dei campionati, attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane un’incognita. Sull’argomento, ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano.

CAMPIONATO – “Noi non abbiamo alcuna posizione, dovremmo chiedere al nostro presidente. Stiamo cercando di farci trovare pronti, ma la squadra al momento è ferma. Forse qualcuno non si è accorto che noi viviamo in una città molto colpita dal Coronavirus, come lo sono Bergamo, Brescia e Milano. Questo un po’ mi infastidisce, non è semplice stare lontano dalla famiglia. Futuro? Se si sceglierà di concludere la stagione, andranno cambiati gli appuntamenti. Se poi sarà necessario giocare tre volte alla settimana, lo faremo”.

