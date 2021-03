Sassuolo, Consigli: “Siamo in un momento difficile. Senza cattiveria non si vince”

Il Sassuolo stecca contro l’Udinese. I neroverdi cadono per 2-0 sul campo dei friulani e perdono terreno prezioso nella lotta per l’accesso all’Europa League. La formazione di Roberto De Zerbi sta affrontando un momento delicato.

LE PAROLE DI CONSIGLI

Il portiere Andrea Consigli non nasconde la sua enorme delusione per il risultato finale. Queste le sue parole a Sky Sport: “Siamo tutti delusi e fa bene a esserlo De Zerbi. Arriviamo nella tre quarti campo da grande squadra, ma ci manca la cattiveria da grandi squadre. Dobbiamo cambiare qualcosa perché altrimenti facciamo un campionato anonimo. Il nostro gioco ci porta ad avere sempre la palla. Dobbiamo sempre costruire. Abbiamo tantissimo coraggio a giocare così, ma dobbiamo avere la stessa cattiveria anche senza palla. Le partite si vincono tirando in porta. La cattiveria è lì: fare le cose giuste al momento giusto. Lavoriamo bene in difesa per dare palloni puliti agli attaccanti. Europa League? Nel 2016 toppò il Milan, che perse anche la finale di Coppa Italia. Siamo più giovani rispetto a quel gruppo. C’erano tutti i presupposti per far bene a inizio campionato. Siamo in un momento difficile per colpa nostra. Il girone di ritorno si sta rivelando più difficile”.