Sassuolo, la ripartenza è da record: squadra più prolifica della Serie A

Vola il Sassuolo che riesce a battere il Bologna, una delle squadre più in forma della Serie A post Covid-19. La squadra di De Zerbi batte 2-1 in trasferta i rossoblù e fa segnare un record assoluto nel campionato nostrato. I neroverdi hanno il miglior attacco da quando è ripartito il torneo.

Sassuolo: il record di gol

Caputo, Berard e Boga, ma anche Defrel e un’intera squadra votata all’attacco e al bel gioco. Il Sassuolo piace e segna importanti record. I neroverdi, come ricorda Opta, hanno segnato 16 gol da quando il campionato è ripartito. Nessuno ha fatto meglio. Tre gol all’Inter, tre al Verona, tre alla Fiorentina, quattro al Lecce, due al Bologna. Aggiungendoci la rete all’Atalanta alla prima partita disputata ecco arrivare al miglior attacco da quando è ripreso il torneo. Sedici gol in sei partite, per un bottino di undici punti, che hanno fatto arrivare i neroverdi all’ottavo posto in classifica, appena dietro le big del campionato il tutto facendo uso di tutta la rosa con tantissime rotazioni, segno che il lavoro di De Zerbi è assolutamente perfetto.

