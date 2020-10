Serie A, l’Inter torna a vincere: Lukaku e D’Ambrosio stendono il Genoa

Dopo i pareggi con Lazio e Borussia e il ko nel derby l’Inter di Conte torna a vincere e lo fa in casa del Genoa di Maran che regge per un’ora. A segno il solito Lukaku e D’Ambrosio.

LA PARTITA

La partita di Marassi si rivela subito ostica per l’Inter, con il Genoa di Maran che è molto ben messo in campo e con una linea difensiva molto tosta ed una partita ben interpretata dal trio Zapata-Goldaniga-Bani che complica la serata alla premiata ditta nerazzurra formata da Lukaku e Lautaro, che al 70′ esce carico di rabbia e scalciando tutto ciò che trova in panchina. Serve il solito Lukaku per sbloccare una partita insidiosa su una grande invenzione di Barella al 64′. Genoa che si è aggrappato in zona offensiva ad un grande Pandev che ha portato Ranocchia a rompere più volte la linea difensiva nerazzurra, pur senza creare chissà quali pericoli. Al 79′ i nerazzurri raddoppiano con D’Ambrosio che spedisce in porta una spizzata di Ranocchia.