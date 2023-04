Tutto è pronto per l'F1 GP Australia. Si corre l'appuntamento con la terza prova del Mondiale di Formula Uno. Il via alle 7 di domenica 2 aprile.

Redazione ITASportPress

Dopo le qualifiche del sabato, l'F1 GP Australia si prenderà la scena con la gara di domenica 2 aprile 2023. Si corre alle 7 il terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno che vedrà ancora una volta protagonista dalla prima casella della griglia Max Verstappen.

F1 GP Australia: orario e dove vederlo in tv e streaming Tutto è pronto per l'F1 GP Australia, terzo appuntamento del Mondiale F1 2023. Si corre a Melbourne, sul tracciato cittadino dell'Albert Park. La corsa scatterà alle 7 ora italiana di domenica 2 aprile.

Dopo le qualifiche del sabato con Verstappen in pole position e le due Mercedes ad inseguire, ci si attende una gara molto bella con una possibile fuga del campione del mondo in carica ma una grande battaglia per le posizioni alle sue spalle. Potrebbero rientrare in gioco anche le Ferrari (5° e 7° alla partenza). Attenzione anche ad Alonso che partierà quarto e a Perez che dall'ultima posizione sicuramente farà una grande rimonta.

Gli appassionati di motori potranno seguire live in diretta tv e in streaming la gara in esclusiva su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Per chi non possiede un abbonamento all'emittente potrà vedere il GP in differita dalle 15 in chiaro su TV8. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box.

Di seguito anche la griglia di partenza dalla prima all'ultima fila:

Verstappen (Ola/Red Bull)-Russell (GB/Mercedes)

Hamilton (GB/Mercedes)-Alonso (Spa/Aston Martin)

Sainz (Spa/Ferrari)-Stroll (Can/Aston Martin)

Leclerc (Mon/Ferrari)-Albon (Tha/Williams)

Gasly (Fra/Alpine)-Hulkenberg (Ger/Haas)

Ocon (Fra/Alpine)-Tsunoda (Giap/AlphaTauri)

Norris (GB/McLaren)-Magnussen (Dan/Haas)

De Vries (Ola/AlphaTauri)-Piastri (Aus/McLaren)

Zhou (Cin/Alfa Romeo)-Sargeant (Usa/Williams)

Bottas (Fin/Alfa Romeo)-Perez (Mes/Red Bull)