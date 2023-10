Ajax, De Boer duro: “Non si può fare la cioccolata con la m****”

Periodo buio per l'Ajax di Maurice Steijn, a rischio esonero dopo il pessimo avvio di stagione. I lancieri, si ritrovano infatti nei bassi fondi della classifica di Eredivisie e, la recente sconfitta interna contro l'AZ Alkamaar, non ha fatto altro che peggiorare la situazione intorno alla squadra e al proprio allenatore. Sulla crisi degli olandesi, è intervenuto uno dei calciatori più iconici della storia dell'Ajax, Ronald De Boer. Attraverso il podcast di Voetbal International, le leggenda dei lancieri non ha utilizzato mezzi termini per descrivere la situazione intorno alla squadra di Amsterdam. "Non è possibile acquistare così tanti giocatori di seconda fascia e pensare che si esprimeranno a un livello superiore" - ha spiegato De Boer. Infine, il durissimo attacco verso l'intera gestione: "Può sembrare, ma non si può fare il cioccolato con la m****. Sono davvero preoccupato, non so dove andremo a finire" - ha spiegato la leggenda dell'Ajax. Nel frattempo, continua tenere banco la questione intorno a Maurice Steijn, allenatore dell'Ajax che sembra ormai avere i giorni contati. Come riferito dai media nazionali infatti, l'Ajax starebbe concretamente pensando all'esonero dell'allenatore arrivato nei mesi scorsi.