Ajax, Van Gaal ha deciso: il nuovo allenatore sarà John van’t Schip

Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese "De Telegraaf", l'ex Genoa John van't Schip sarà il nuovo allenatore dell'Ajax. Nelle scorse ore infatti, il club di Amsterdam aveva annunciato la separazione da Maurice Stejin, ex allenatore dei lancieri e protagonista, in negativo, della peggior partenza della storia dell'Ajax in Eredivisie, campionato in cui i biancorossi occupano momentaneamente i bassi fondi della classifica.