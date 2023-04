Al Nassr, Cristiano Ronaldo fuori dalla Coppa: rabbia contro l’allenatore

Tanta rabbia per CR7 che se l'è presa col mister dell'Al Nassr all'intervallo dell'ultima gara giocata (e persa).

Altra beffa e tanta rabbia per Cristiano Ronaldo. La squadra del portoghese, l’Al Nassr, è stata eliminata in semifinale della King Cup con l'attaccante ex Juventus che è uscito dal campo all’intervallo piuttosto nervoso con il suo allenatore.

Dopo l'esonero di Rudi Garcia, la squadra di Riyad è stata affidata a Jelicic che, come detto, ha visto CR7 prendersela con lui per l'andamento del match.

L'Al Nassr ha perso per 1-0 contro l’Al Wehda pur giocando in superiorità numerica per buona parte del secondo tempo. Ma è stato lo stop tra le due frazioni di gioco a prendersi la scena e, nel dettaglio, lo sfogo di Cristiano Ronaldo con il mister.

Al momento "dell'incrocio" tra i due, ecco il portoghese essere pizzicato a dire qualcosa di non troppo gentile nei confronti del suo allenatore Jelicic. Non è dato sapere cosa CR7 abbia detto ma l'atteggiamento e i gesti hanno fatto comprendere che non fosse nulla di positivo.

La stagione dell'Al Nassr non è per nulla positiva dato che si trova al secondo posto in classifica dopo aver perso anche il big match contro l’Al Hilal, che ha visto il divario dalla capolista Al Ittihad arrivare a tre punti.