Alphonso Davies, l’agente spaventa il Bayern: “Rinnovo? Momento caotico, meglio…”

Il futuro di Alphonso Davies potrebbe non essere ancora nel Bayern Monaco. Qualche dubbio arriva in queste ore successive alla conquista del titolo di Bundesliga dato che il suo agente non ha nascosto un certo "timore" legato alle recenti vicende che hanno colpito la società con l'addio di Kahn e Salihamidžić arrivato appena dopo il trionfo in campionato.