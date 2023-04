Ancelotti chiama il ritorno di Messi al Barça: “Non può che far bene”

Lionel Messi potrebbe tornare "a casa", al Barcellona. L'ipotesi è valida ed il club ci starebbe provando, nonostante le condizioni non permetterebbero certo tale scenario. Su un possibile ritorno del fuoriclasse argentino al Barça si è espresso Carlo Ancelotti, il quale non ha dubbi: "Può far quel che vuole, sia lui che il Barcellona. Non è un tema che mi riguarda, anche se devo dire che averlo in campionato farebbe bene al calcio spagnolo".