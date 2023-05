Ancelotti: “Ho piena fiducia in Benzema, ma ha una certa età…”

Carlo Ancelotti si espresso in ottica calciomercato e parlato del futuro di Karim Benzema . Il Pallone d'Oro si sta rendendo ancora protagonista di una super stagione, ma alla luce di un'età non trascurabile, il Real Madrid si pone due domande. Per quanto Karim potrà giocare a questi ritmi? Meglio intervenire sul mercato per un sostituto? Il club pensa a salvaguardare il proprio futuro e ne è dello stesso parere anche Carletto.

Le parole in conferenza stampa del tecnico: "Il Real Madrid deve pensare a comprare un numero nove. Karim ha una certa età e anche se ad oggi funziona bene non sappiamo cosa ci attende in futuro". Conferma le previsioni del club Carlo Ancelotti, il quale è convinto dell'importanta di Benzema per la squadra, ma è anche impaurito da un'età non inverosimile.