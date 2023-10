Dalla Spagna: “Leo Messi e Aitana Bonmatí vinceranno il Pallone d’Oro 2023”

La premiazione dell’edizione numero 67 del popolare premio istituito da France Football si svolgerà presso il Teatro Châtelet e in campo femminile vedrà una larga rappresentanza di giocatrici del Barcellona, la squadra che lo scorso 3 giugno ha conquistato la Women Champions League per la seconda volta nella propria storia, superando per 3-2 il Wolfsburg nella finale di Eindhoven. Aitana Bonmatí succederà ad Alexia Putellas , vincitrice del premio nel 2021 e nel 2022.

Per Messi si tratterebbe invece dell’ottavo Pallone d’Oro della carriera, tre in più del rivale storico Cristiano Ronaldo. Qualora a trionfare fosse davvero la Pulce per la prima volta nella storia il trofeo andrebbe a un giocatore che non milita in Europa, essendo l’ex fuoriclasse del Barcellona passato dal PSG all’Inter Miami al termine della scorsa stagione.