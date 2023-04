Arsenal, Arteta verso il Liverpool: “Non puoi preparare squadra per lo zoo quando andrai nella giungla”

Non fa giri di parole il manager dei Gunners in vsta della gara di campionato contro i Reds ad Anfield.

Mikel Arteta è pronto al big match di Premier League tra il suo Arsenal e il Liverpool in programma domenica ad Anfield per il campionato. Il mister dei Gunners, in conferenza stampa, ha sottolineato come ha preparato i suoi alla gara ma soprattutto all'atmosfera che si vivrà nello stadio dei Reds.

"Non puoi allenare i tuoi giocatori per lo zoo e poi andare nella giungla domenica", ha sottolineato Arteta come riportato da Reuters. "Devi esporti, devi preparare i giocatori a queste sfide. Devi prepararli per capire a cosa andranno incontro". Il manager dei Gunners ha sottolineato anche l'importanza della gara ai fini del torneo: "Sappiamo di avere una grande opportunità, possiamo andare ad Anfield e fare ciò che non abbiamo fatto da parecchi anni".