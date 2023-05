Arsenal, budget monstre per il mercato: oltre 200 milioni in mano ad Arteta

Dopo la buona stagione e il titolo sfiorato, l'Arsenal ripartirà dal mercato per provare a competere ancora fino in fondo per il titolo di Premier League.

Redazione ITASportPress

L'Arsenalha sfiorato il titolo di Premier League che sembra ormai nelle mani del Manchester City. Ma nella prossima stagione è pronto di nuovo a dare battaglia. La squadra di Artetaproverà a replicare l'ottima annata e, questa volta, anche ad arrivare al traguardo finale. Per farlo, pare che la società sia disposta a mettere "in mano" al mister un budget di mercato molto elevato.

Secondo il Times, infatti, la società Gunners sarebbe pronta a investire più di 230 milioni di euro per rafforzare la propria squadra nella finestra di trattative estive. Arteta avrebbe ricevuto il via libera dalla dirigenza per le grandi spese della prossima sessione. Il manager spera di riuscire ad ingaggiare i centrocampisti del West Ham e del Brighton Declan Rice e Moises Caicedo.

Ma non solo. Pare ci possa essere un'apertura per ingaggiare Raphinha dal Barcellona e Moussa Diaby dal Bayer Leverkusen. Va registrato anche un interessamento per il giocatore del Chelsea Mason Mount.