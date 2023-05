Arsenal-Chelsea, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida tra due super blasonate del calcio inglese questa sera. Arsenal e Chelsea si daranno battaglia in Premier League.

Arsenal-Chelsea si gioca oggi, martedì 2 maggio 2023 alle ore 21 per la 34esima giornata di Premier League. Sfida importantissima per entrambe le squadre con i Gunners desiderosi di continuare a battagliare col Manchester City per la vetta della classifica dopo essere stati superati e i Blues che vogliono migliorare la classifica dopo un'annata molto negativa.

Arsenal-Chelsea, le ultime Arsenalcon la voglia di tornare, almeno per il momento, in testa alla classifica e mettere pressione al Manchester City che ha ancora due gare di differenza e la possibilità di essere al comando. Arteta si affiderà con ogni probabilità a Saka con Martinelli e Gabriel Jesus. In mezzo Odegaard, Partey, Xhaka. Ramsdale difenderà i pali davanti a White, Holding, Gabriel, Zinchenko.

Nel Chelsea, Lampard è chiamato a tirar fuori dalla squadra l'orgoglio in questo finale di stagione per cercare di finire al meglio. In campo Kovacic, Mudryk e Sterling in avanti con i primi due che agiranno da collante tra centrocampo e attacco.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Arsenal e Chelsea andrà in scena oggi, martedì 2 maggio 2023 alle ore 21. Per gli appassionati che vorranno seguire live la sfida in diretta tv e streaming ci sarà la possibilità tramite Sky.

In particolare sul canale Sky Sport Uno, numero 201 del satellite. In streaming anche con Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Chalobah; Loftus-Cheek, Fernandez, Kante, Chilwell; Kovacic, Mudryk; Sterling. All. Lampard