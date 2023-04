Bale tentazione ritorno in campo? La “proposta” del Wrexham…

Rob McElhenney, comproprietario del Wrexham insieme a Ryan Reynolds, dopo che Gareth Bale si è congratulato sui social con lui per la promozione in League Two, ha scherzato con il gallese, che ha di recente detto addio al mondo del calcio annunciando il ritiro, facendo intendere che farà con lui un tentativo per farlo tornare protagonista sul terreno da gioco.