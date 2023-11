Barça, senti Pjanic: “Andare in Spagna fu un passo avanti nella mia carriera”

Intervenuto ai microfoni di TuttoSport, l'ex centrocampista di Roma e Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato anche del recente passato al Barcellona. Oggi calciatore dello Sharjah FC nella UAE Pro League degli Emirati Arabi Uniti, il centrocampista bosniaco ha elogiato il club catalano, parlando in questo modo degli anni trascorsi al Barça in Liga. "Firmare per il Barça è stato fare un altro passo nella mia carriera" - ha dichiarato Miralem Pjanic. "Nella vita devi cercare la motivazione, è molto importante, perché stare in una zona di comfort è sempre una cosa, ma non va bene".