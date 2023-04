Barcellona-Atletico Madrid, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match nel campionato spagnolo con Barcellona e Atletico Madrid che si daranno battaglia oggi alle 16:15.

Barcellona-Atletico Madrid si daranno battaglia oggi, domenica 23 aprile 2023 alle 16:15, per quello che oggi sarà il big match della Liga spagnola. I blaugrana primi in classifica ospitano i Colchoneros, terzi. Una partita spettacolare che entrambe le formazioni vogliono vincere.

Barcellona-Atletico Madrid, le ultime I padroni di casa del Barcellonaallenati da Xavi cercano punti per confermarsi ancora leader della Liga e dare davvero uno strappo decisivo per la conquista del titolo. Per farlo, spazio a Lewandowski in attacco con Raphinha e Ansu Fati che dovrebbero completare il reparto avanzato. Ci saranno Busquets, Gavi e Kessié in mezzo al campo con la difesa che dovrebbe vedere Ter Stegen in porta protetto da Koundé, Araújo, García, Balde.

Nell'Atletico Madrid di Simeone, 3-5-2 che potrebbe diventare anche 5-3-2 con gli esterni Molina e Carrasco pronti ad aiutare in difesa. In avanti Correa e Griezmann dovrebbero guidare l'attacco per provare a colpire i rivali. Koke, Lemar, De Paul dovrebbero essere i centrocampisti di ruolo. Davanti a Oblak scudo con Savic, Gimenez.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Barcellona e Atletico Madrid si giocherà, come detto, oggi domenica 23 aprile 2023 alle ore 16:15 per la Liga spagnola. La sfida tra blaugrana e Colchoneros potrà essere seguita dagli appassionati di calcio in diretta e streaming. Sraà DAZN a dare modo ai tifosi di vedere il match collegandosi, previo abbonamento all'app disponibile anche per dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

BARCELLONA (4-3-3) Ter Stegen; Koundé, Araújo, García, Balde; Busquets, Kessié, Gavi; Raphinha, Fati, Lewandowski. All. Xavi

ATLETICO MADRID (3-5-2) Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Molina, Koke, Lemar, De Paul, Carrasco ; Griezmann, Correa. All. Simeone