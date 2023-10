Barcellona, Christensen avverte: “Non gioco, sono frustrato”

Nel corso di un'intervista rilasciata ai media danesi Sport TV2, il difensore del Barcellona Christensen ha ripercorso l'inizio della sua seconda stagione in Spagna. Come raccontato da AS, la scorsa stagione il difensore danese è stato determinante per il successo dei catalani in Liga nel ruolo di centrale della difesa, Tuttavia, in questa stagione, l'acquisto di Joao Cancelo e il ritorno di Koundé al centro della difesa è costato caro ad Andreas Christensen, che ha perso il posto da titolare nella squadra del Barça. Nel corso dell'intervista, il difensore non ha nascosto tutta la propria delusione per il poco minutaggio concesso fin qui da Xavi durante questo avvio di stagione. In particolare, al calciatore danese non è piaciuta la sostituzione contro il Porto in Champions League. "Ero frustrato per non aver giocato, ma lo sarò sempre se non gioco" - ha dichiarato il calciatore danese. Poi, ha proseguito: "Solo nella partita contro il Maiorca ho pensato di aver bisogno di riposare perché ho avuto qualche fastidio. Ma visto che sono in forma voglio giocare, quindi è stato frustrante tutto ciò" - ha concluso Andreas Christensen, calciatore del Barcellona.