Barcellona, Gavi rientrato in Spagna: l’accoglienza di Xavi e dei compagni

Sono ore molto delicate per il Barcellona, alle prese con l'infortunio di Gavi, una delle principali stelle del club catalano allenato da Xavi. Una perdita molto importante per la squadra, che - come comunicato dal club nelle scorse ore - dovrà fare i conti con la rottura del legamento crociato del calciatore spagnolo, che dunque dovrà stare fermo per diversi mesi. Secondo il medico e consulente della FIFA Ripoll, potrebbero passare 7-8 mesi o addirittura, nel caso in cui fosse interessato il menisco, da valutare anche la carriera del calciatore nel peggiore dei casi.