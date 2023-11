Barcellona, lo sfogo di Xavi: “Critiche? Mi bastonate da sempre”

Alla vigilia della sfida di Liga contro l'Alaves, Xavi ha parlato del momento del Barcellona. Come spiegato dall'allenatore del Barça, la sua squadra "dovrà giocare bene, essere superiore all'avversario, dominare la partita" - spiega l'allenatore. "Tutto quello su cui abbiamo lavorato finora, durante questi due anni. Ma soprattutto in questa stagione. Chiedo il massimo, perché questo è il Barça". Sulle critiche ricevute anche quest'anno, Xavi spiega: "A me avete dato bastonate per tutta la vita. Ci si abitua, quasi, alla critica. Questa è la Barça e bisogna accettare la critica. Abbiamo avuto due partite difficili e bisogna essere onesti. Non siamo stati all'altezza. Funziona così. Purtroppo, uno finisce per abituarsi. Se è il momento più difficile per me da quando sono in panchina? No, non c'entra nulla. Il momento peggiore come allenatore l'ho passato l'anno scorso. Questo non c'entra nulla. Questo non è una crisi o qualcosa del genere". Infine, sul rapporto con il presidente Laporta, Xavi conclude: "Parliamo dopo ogni partita. Se sono positivo, una delle poche persone che mi supera è il presidente. È molto tranquillo. Ha massima fiducia nella squadra. Tranquillità e continuiamo a lavorare".