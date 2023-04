Tebas: “Ritorno Messi al Barcellona? Come la metropolitana. Per entrare…”

Quale sarà il futuro di Messi? Le parole del presidente della Liga spagnola sull'argomento e non solo.

Intervistato da RMC Sport, il numero uno della Liga spagnola Javier Tebas ha affrontato diversi argomenti. Uno di questi è stato il potenziale ritorno di Lionel Messi al Barcellona.

Il presidente del massimo campionato iberico ha detto senza giri di parole: "Ad oggi lo vedo complicato. C'è ancora tempo, ma ci dovranno essere cessioni e una diminuzione del monte ingaggi. E poi manca un'informazione che non c'è ancora: lo stipendio di Messi. Il Barça non è come il Psg che apre il rubinetto ed escono soldi che permettono di pagare certi stipendi. Deve ridurre il tetto salariale per poter ingaggiare nuovi i giocatori".

Da qui l'esempio di Tebas per far comprendere meglio la situazione: "È come la metropolitana: deve uscire gente per far entrare altre persone".

Sulla Liga: "Il livello si vede negli anni, non solo in una stagione. Negli ultimi dieci anni abbiamo vinto il 60% dei titoli europei e la scorsa stagione abbiamo avuto due semifinaliste in Champions League e abbiamo avuto il Pallone d'Oro, Benzema".