Psg, ecco perchè l’addio Messi è inevitabile

Dopo due anni tutt'altro che indimenticabili, Lionel Messi potrebbe lasciare il Psg al termine della stagione. Il fuoriclasse argentino andrà in scadenza di contratto proprio il prossimo giugno e in caso di mancato rinnovo sarà libero di scegliere il suo prossimo club a parametro zero. Se fino a poche settimane fa l'opzione permanenza a Parigi sembrava esser la più valida, secondo quanto rivelato da Le Parisien , questa sarebbe quasi impossibile.

Si, perché secondo il quotidiano francese il club non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare l'argentino. Una scelta che non riguarderebbe le prestazioni di Messi in maglia Psg - tra alti e bassi in queste due stagioni - quanto la mera gestione dei conti dei francesi. I parigini avrebbero intenzione di tagliare il monte ingaggi e aprire un nuovo ciclo, volto alla valorizzazione dei giovani. Un ciclo in cui non ci sarebbe più spazio per Leo.