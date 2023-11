Barcellona, Puyol sull’infortunio di Gavi: “Può tornare e lo farà molto bene”

Intervenuto in queste ore sul tema del grave infortunio di Gavi, Carlos Puyol ha fatto anche il punto sulla situazione attuale del suo Barça, di cui è una delle tante icone. Partendo da Gavi però, l'ex difensore del club catalano spiega: "Può tornare, sicuramente e sono convinto che tornerà molto bene. È molto giovane - prosegue Carlos Puyol- a questa età tutto si riprende molto più velocemente, anche se il mio consiglio a Gavi è di non correre, di avere pazienza nelle prime settimane e mesi... Lo dice qualcuno che non ha avuto pazienza per niente , e io ho pagato a caro prezzo". Sull'intasamento del calendario attuale, Puyol spiega: "È chiaro che ci sono tante partite, con un'intensità enorme, ma ho giocato stagioni intere e non ho avuto problema, eppure quando alla fine "ho dosato di più, ho avuto più infortuni". Infine, sul Barcellona in generale e su Xavi, Carlos Puyol spiega: “Penso che non ci siano motivi per dubitare e penso che sia Deco che il presidente abbiano fiducia in lui. Credono nel progetto e Xavi è la persona giusta" - ha concluso l'icona del club catalano.