Barcellona, Xavi ammette: “Deluso da Dembelé vuole andare al Psg”

"Sono deluso. Dembelé ci ha chiesto di andarsene, ci ha detto che ha una proposta dal Psg, che lo hanno chiamato e sono stati molto diretti. È una sua decisione e non possiamo farci nulla, mi fa sentire male perché lo abbiamo coccolato molto per farlo essere felice e continuare a fare la differenza per noi, però ha questa proposta e ci ha detto che vuole andarsene. Per questo non ha giocato", le parole riprese da Marca.