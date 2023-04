Barcellona, Xavi e il mercato: ci sono 3 intoccabili in rosa

Il Barcellona guarda anche al futuro e al mercato con tre giocatori che per mister Xavi sarebbero intoccabili e quindi impossibili da mettere nella lista dei partenti.

Redazione ITASportPress

Il Barcellona prepara la lista dei partenti in vista della prossima sessione di mercato dove, probabilmente, occorrerà cercare nuova liquidità. In tal senso, con la sessione di trattative che si avvicina i blaugrana stanno già pensando a come sfoltire la rosa e diminuire le spese.

In tale ottica, sebbene siano davvero tanti i giocatori che potrebbero lasciare il club catalano, ce ne sarebbero 3 che per mister Xavisarebbe intoccabili. Chi sarebbero questi giocatori? Araujo, Pedri e De Jong. Come riporta l’edizione odierna di Sport, infatti, questi tre sono considerati assolutamente non cedibili.

Se per il difensore e per il centrocampista spagnolo era prevedibile una presa di posizione come questa, fa specie quella per l'olandese che per diversi mesi era stato accostato al Manchester United ed era considerato tra i giocatori che avrebbero potuto portare una forte entrata alle casse del club. Staremo a vedere se in estate il mercato confermerà questa presa di posizione del tecnico oppure no.