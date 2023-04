Barcellona, Xavi: “Ter Stegen miglior portiere al mondo. Liga? Non abbiamo ancora vinto”

Il Barcellona è vicino al titolo in Spagna e, ancora di più dopo la sconfitta inattesa del Real Madrid contro il Girona. La speranza dei blaugrana è quella di aggiungere un altro tassello questa sera contro il Rayo Vallecano. Lo sa bene mister Xavi che ha parlato a margine del match odierno in conferenza stampa.

TITOLO - "La gente conosce i problemi societari degli ultimi anni. Non abbiamo ancora vinto nulla. Certo, ogni vittoria ci dà maggiore serenità, ogni giornata che passa è una in meno. Abbiamo un vantaggio importante ma non è definitivo. Non penso ai gol subiti né al record di 1-0, e nemmeno a raggiungere i 100 punti. Dobbiamo ricordate dove eravamo l'anno scorso. I nostri tifosi apprezzeranno se vinceremo il titolo", il commento di Xavi .

ELOGIO - Dal momento della squadra all'elogio al singolo calciatore ed in particolare al portiere Ter Stegen che ha fin qui subito solo 9 gol in campionato. L'ho avuto come compagno di squadra ed è stato un vantaggio. È un perfezionista, doveva migliorare e lo ha fatto. Per me oggi è il miglior portiere del mondo".