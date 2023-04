Bayern Monaco, a Mané multa più alta della storia del club per pugno a Sané: la cifra

Dopo i noti fatti tra Mané e Sané con il primo che ha colpito il compagno di squadra, il Bayern Monaco avrebbe deciso per una maxi multa per il senegalese.

Arriva un aggiornamento in casa Bayern Monaco per quanto riguarda la ormai nota vicenda avvenuta tra Sadio Mané e Leroy Sané, con il primo che ha colpito con un pugno al volto il compagno. Il club tedesco che ha già optato per una sospensione del senegalese, avrebbe deciso per una maxi multa.