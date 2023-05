Bayern Monaco, dopo addio Kahn e Salihamidzic parla Tuchel: “Sapevo. Se resto? Credo…”

ADDIO E FUTURO - "Lo sapevo dal giorno prima, ora invece è stato annunciato nello spogliatoio", ha esordito Tuchel nel post gara come riportato dai principali media tedeschi. "Sono in gran parte responsabili per il titolo che abbiamo vinto, è stato Kahn a volermi qui, quindi è un grosso dispiacere che vadano via. Mi dispiace perché invece di festeggiare siamo qui a parlare d'altro. Se rimarrò? Ad oggi presumo di sì".