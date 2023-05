Bayern Monaco, Goretzka non ci sta: “I media distruggono i calciatori”

I MEDIA E LA RISPOSTA DEL GRUPPO - Goretzka ha fatto presente che l'annata altalenante del Bayern è stata resa senza dubbio più complicata anche dalle continue critiche ricevute dai giocatori. "In generale, c'è molto 'rumore' intorno alla squadra. I media distruggono completamente i giocatori. Questo non ci aiuta affatto", ha spiegato il centrocampista. "Noi dobbiamo sopportare molto. Ma onestamente, non importa se è giusto o no. Giochiamo da tanto tempo e sappiamo che questo fa parte del calcio. Dobbiamo rispondere a tutto con le prestazioni in campo. Penso che alcuni dei giocatori siano stati oggetto di molte critiche nelle ultime settimane. Ripeto, risponderemo sul campo. Il resto non aiuterà a nulla".