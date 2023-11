Bayern Monaco, l’ex Oliver Kahn torna in pista: farà l’allenatore online

Tra le mille polemiche in patria, la leggenda del Bayern Monaco Oliver Kahn era stato licenziato dal club tedesco durante la scorsa primavera. Episodio che, come raccontato, non è passato inosservato e ha creato motivo di grandi discussioni a Monaco di Baviera, in cui la tifoseria è molto legata alla figura del suo ex portiere. Adesso, come riferito dal Mundo Deportivo, Oliver Kahn torna in pista nell'inedito (e originale) ruolo di allenatore online. Come spiegato dal noto quotidiano spagnolo, si tratta di un lavoro in cui cercherà di aiutare i suoi clienti a raggiungere il successo con la loro forza mentale. Mansione certamente originale e inedita, che porta nuovamente Oliver Kahn in circolazione dopo gran parte della propria vita lavorativa passata al Bayern Monaco, da leggenda in campo prima e da dirigente di alto livello poi.