Bayern Monaco, senti Hamann: “Con Tuchel non c’è futuro per Muller. Se ne andrà…”

L'eliminazione della Champions League e una stagione non perfetta come, di solito, il Bayern Monaco aveva abituato. I due punti di vantaggio in classifica in Bundesliga non possono bastare per rendere l'annata positiva e se ai risultati del campo vengono aggiunti anche alcuni comportamenti dei giocatori - vedasi caso Mané-Sané - e alcune scelte del mister, ecco che la situazione potrebbe anche peggiorare.

"Non ho capito perché Tuchel non abbia fatto partire titolare Muller in una partita (contro il Manchester City in Champions League) che aveva bisogno dell'emozione che sanno dare leader come lui", ha detto Hamann. "Il fatto che Tuchel abbia messo Muller in campo solo dopo Mané può essere preso come uno schiaffo per Thomas. Direi che Müller non sarà più un giocatore del Bayern la prossima stagione se ci sarà Tuchel in panchina. Il giocatore ha sempre messo gli interessi della squadra davanti ai propri ma se oggi capisce che dovrà guardarla come spettatore. Beh, questo non gli farà piacere".