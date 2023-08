Pesante sconfitta in Supercoppa di Germania per i bavaresi con Kane che ha debuttato amaramente.

Inizio certamente non da sogno per Harry Kane al Bayern Monaco. L'attaccante inglese, nel giorno del suo passaggio ai tedeschi dal Tottenham, ha visto i suoi essere sconfitti in Supercoppa di Germania dal Lipsia. Per i bavaresi un netto 3-0 che ha lasciato l'amaro in bocca. Anche mister Thomas Tuchel ha voluto commentare la sfida ma soprattutto la "presentazione" della squadra verso il nuovo arrivato.