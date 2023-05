Bayern, Tuchel torna in vetta e scherza con il giornalista di… moda

Con il successo raccolto contro l'Hertha e il pareggio del Borussia Dortmund a Bochum, il Bayern Monaco è tornato capolista di Bundesliga. I bavaresi sono riusciti a mettersi alle spalle il periodo negativo e sono tornati alla vittoria, tra i sorrisi e la gratificazione dei calciatori. Clima di euforia a cui ha partecipato anche il tecnico, Thomas Tuchel , il quale si è reso protagonista di un'intervista alquanto buffa ai microfoni di ESPN. In particolare, l'allenatore ex Chelsea ha intrattenuto una divertente conversazione con il giornalista in questione, Archie Rhind-Tutt, con oggetto il suo stravagante modo di vestire.

Una buffa conversazione che si è conclusa con l'affermazione del giornalista: "Thomas mi ha detto che ha vestiti simili in casa, vero?". E Tuchel: "No, non direi mai una cosa del genere! (Ridono, ndr)". Il sapore di vittoria ha riportato l'allegria in casa BayernMonaco e ciò si evince proprio dal morale del suo tecnico, il quale è tornato a sorridere e... scherzare.