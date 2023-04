Bernardo Silva: “Haaland ha la stessa mentalità di Cristiano Ronaldo”

Il portoghese del Manchester City conosce molto bene entrambi i giocatori e non ha dubbi sulla mentalità del giovane bomber.

Conosce bene Erling Haaland e, avendoci giocato in Nazionale, molto bene anche Cristiano Ronaldo . Per questa ragione le parole di Bernardo Silva sono da prendere con grande attenzione.

Come riportato da GOAL, Bernardo Silva ha elogiato l'operato e la mentalità del centravanti norvegese con tanto di paragone illustre con CR7: "Le sue statistiche sui gol sono incredibili. Questo è il livello di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Spero che Erling possa continuare su questa strada perché abbiamo bisogno dei suoi gol fino alla fine della stagione. Ha sicuramente quella mentalità da Ronaldo, vuole sempre essere in area, vuole sempre segnare. Non gli importa se tocca la palla una o due volte".